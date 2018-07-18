Всех кассиров-контролеров в электропоездах ЦППК обеспечат видеорегистраторами в сентябре

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В сентябре 2018 г. все кассиры-контролеры будут использовать в своей работе видеорегистраторы. Это позволит обеспечить безопасность кассиров, повысить дисциплину и производительность труда. На данный момент камеры есть у более чем 50% сотрудников, работающих в электропоездах на всем полигоне ЦППК», — сообщили в пресс-службе.