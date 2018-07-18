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Всех кассиров-контролеров в электропоездах ЦППК обеспечат видеорегистраторами в сентябре
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Всех кассиров-контролеров в электропоездах ЦППК обеспечат видеорегистраторами в сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«В сентябре 2018 г. все кассиры-контролеры будут использовать в своей работе видеорегистраторы. Это позволит обеспечить безопасность кассиров, повысить дисциплину и производительность труда. На данный момент камеры есть у более чем 50% сотрудников, работающих в электропоездах на всем полигоне ЦППК», — сообщили в пресс-службе.
АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который работает в 11 регионах Российской Федерации.
Агентство «Москва»: последние новости
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