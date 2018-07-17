Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда ЦППК до конца июля

Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда АО «Центральная ППК» до конца июля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«В 2018 г. по результатам конкурса ЦППК приобрела у Демиховского машиностроительного завода 20 электропоездов. Семь составов уже переданы компании, три будут поставлены в июле, а оставшиеся 10 — до конца года, по два состава в месяц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что закупка новых пригородных поездов проходит в рамках программы по обновлению подвижного состава ЦППК.