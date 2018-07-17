Ещё
Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда ЦППК до конца июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда ЦППК до конца июля 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Демиховский машиностроительный завод передаст три электропоезда АО «Центральная ППК» до конца июля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«В 2018 г. по результатам конкурса ЦППК приобрела у Демиховского машиностроительного завода 20 электропоездов. Семь составов уже переданы компании, три будут поставлены в июле, а оставшиеся 10 — до конца года, по два состава в месяц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что закупка новых пригородных поездов проходит в рамках программы по обновлению подвижного состава ЦППК.
Агентство «Москва»: последние новости
Маршрут трамваев №25 отменят с 18 июля на время ремонта путей на ул. Бориса Галушкина Госдума поддержала законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах Сухопутных черепах украли из вольера в Зеленограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II318
Погиб Тагир Вагапов4
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде212
Тест: Выжили бы вы в царской России?61
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение