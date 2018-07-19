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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю BMW, наехавшему на велосипедиста
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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю BMW, наехавшему на велосипедиста 

РИА Новости 53 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к обязательным работам на срок 360 часов водителя BMW, который в мае наехал на велосипедиста, сообщает в четверг региональная прокуратура.
Как сообщалось ранее, 18 мая на улице Халтурина около ТРЦ «Карнавал» водитель BMW X5 объезжал пробку по тротуару, когда по нему во встречном направлении двигались велосипедисты. Один из молодых людей перегородил дорогу иномарке, после чего водитель машины проехал по колесу велосипеда, а мужчина на пассажирском сидении ударил велосипедиста битой.
В прокуратуре отметили, что велосипед упал на владельца и причинил ему телесные повреждения. У самого велосипеда были деформированы руль, колесо и спицы, ущерб составил 6,4 тысячи рублей, которые обвиняемый возместил потерпевшему. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство».
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
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