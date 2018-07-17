Суд вынес приговор водителю BMW, который наехал на велосипедиста на Халтурина

Екатеринбурге водителя BMW, сбившего велосипедиста на улице Халтурина в мае, приговорили к 350 часам исправительных работ. Об этом E1.RU рассказали в Верх-Исетском районном суде после оглашения приговора.

Конфликт между велосипедистом и водителем BMW X5 по фамилии Белозёров произошёл в мае этого года. Судя по видео, которое опубликовал форумчанин Е1.RU, водитель внедорожника решил объехать пробку по тротуару. В этот момент там проезжали два велосипедиста, один из них решил перегородить путь наглому автомобилисту. В итоге машина проехала прямо по колесу велосипеда, помяв его. А самого велосипедиста сидящий в машине мужчина ударил по плечу битой. После этого BMW скрылась с места ДТП.

Полицейским быстро удалось установить личность любителя езды по тротуару. Сначала его оштрафовали на две тысячи рублей, а после на него и вовсе завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее мы публиковали советы, как вести себя велосипедисту при встрече с пешеходом и водителем авто.