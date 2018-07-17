Эксперты высказали свои предложения по доработке законопроекта о гармонизации информации

Проект закона Министерства финансов РФ «О систематизации и гармонизации информации в РФ » в текущей редакции требует доработки, так как может нести существенные риски для развития цифровой экономики. В частности, необходимо существенно переработать терминологический аппарат, не допустить дублирования функционала информационных систем Минфина и Минкомсвязи , а также упорядочить отчётную, справочную и статистическую информацию на сайтах госорганов, чтобы избежать дублирования и противоречий. Соответствующие замечания и предложения содержатся в заключении рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве РФ

Законопроект Минфина касается юридически значимой информации о россиянах: данные о регистрации имущества и имущественных прав, актов гражданского состояния, о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выдаче документов, удостоверяющих личность, и др. Проект размещён для общественного обсуждения на ресурсе regulation.gov.ru.

По итогам обсуждения эксперты, в частности, выразили обеспокоенность тем, что определение информационного ресурса позволяет расширенно толковать сферу действия законопроекта — в текущем виде его действие распространяется на все информационные ресурсы, формирование и ведение которых осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе на частные сайты, внутренние системы компаний. В свою очередь, регулирование создания, ведения и содержания частных ресурсов наложит на юридические и физические лица дополнительные обязанности и обременения.

В своём заключении эксперты также обращают внимание на то, что в проекте закона есть положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению.

Помимо этого, при доработке законопроекта эксперты просят обратить внимание на тотфакт, что на данный момент уже существует Единая система нормативной справочной информации Минкомсвязи, и призывают не допустить дублирования функционала информационных систем при создании новой на базе Минфина.

В Экспертном совете также убеждены в отсутствии необходимости категорировать информацию, так как она вся общедоступна и вследствие этого по критерию секретности не делится, а других критериев нет. Речь может идти о категорировании информационных систем, обеспечивающих процессинг информации, однако в случае информационных систем категорирование уже предусмотрено в 187-ФЗ.

Рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве выразила готовность оказать поддержку при доработке законопроекта.