Осторожно, фальсификат. Названы производители некачественной молочной продукции

За 6 месяцев 2018 года специалисты Роспотребназора Нижегородской области проверили более 400 производителей молока и молочной продукции. В лабораториях испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовали более 2,3 тысяч проб молока и молочной продукции. Товары отбирали недорогие и не только на производствах, но и в школах, медучреждениях, магазинах.

3,6% из 580 проб, которые проверяли по физико-химическим показателям, не соответствовали требованиям. Это в три раза меньше, чем в последние три года. По микробиологическим показателям исследовано более 1500 проб, не соответствовало требованиям нормативной документации 2,9%. Этот показатель за последние годы не изменился. По санитарно-химическим показателям, наличию антибиотиков и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям.

Нижегородцы и сами могут проверить производителей на добросовестность. На этом портале появляется информация о случаях фальсификата в разных регионах.

В основном, по данным специалистов, фальсифицированная молочная продукция ввозилась в Нижегородскую область из других регионов России

— Изъято из оборота 44 партии общим весом 1087 килограмм молочной продукции, несоответствующей нормативным требованиям, — добавили в управлении Роспотребнадзора региона. — По фактам выявленных нарушений составлено 57 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 57 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 млн рублей.

О том, как не взять с прилавка „контрафактное молоко“, NN.RU писал.