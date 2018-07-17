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Осторожно, фальсификат. Названы производители некачественной молочной продукции
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Осторожно, фальсификат. Названы производители некачественной молочной продукции 

nn.ru 52 минуты назад
Фото: nn.ru
За 6 месяцев 2018 года специалисты Роспотребназора Нижегородской области проверили более 400 производителей молока и молочной продукции. В лабораториях испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовали более 2,3 тысяч проб молока и молочной продукции. Товары отбирали недорогие и не только на производствах, но и в школах, медучреждениях, магазинах.
3,6% из 580 проб, которые проверяли по физико-химическим показателям, не соответствовали требованиям. Это в три раза меньше, чем в последние три года. По микробиологическим показателям исследовано более 1500 проб, не соответствовало требованиям нормативной документации 2,9%. Этот показатель за последние годы не изменился. По санитарно-химическим показателям, наличию антибиотиков и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям.
Специалисты перечислили производителей, у которых обнаружили фальсификат за полгода. Это: ООО «Комбинат детского питания» (Саратов), ООО «Полезные продукты (Нижегородская область, р.п. Воротынец), ИП Швецов Е. М. (Нижегородская область), ООО „Сибирская Масляно-Продуктовая корпорация (Новосибирск), ООО „Молочный домик“ (Ивановская область), ООО „Фудсити“ (Ижевск), СП ССК „Агропродукт“ (Саратовская область), ООО „ПК „Айсберг –Люкс“ (Московская область), ИП Косов С. Ю. (Челябинск), ООО „Молочная индустрия“ (Ульяновск), ООО „Сокольский молочный завод“ (Нижегородская область) и другие.
Нижегородцы и сами могут проверить производителей на добросовестность. На этом портале появляется информация о случаях фальсификата в разных регионах.
В основном, по данным специалистов, фальсифицированная молочная продукция ввозилась в Нижегородскую область из других регионов России.
— Изъято из оборота 44 партии общим весом 1087 килограмм молочной продукции, несоответствующей нормативным требованиям, — добавили в управлении Роспотребнадзора региона. — По фактам выявленных нарушений составлено 57 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 57 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 млн рублей.
О том, как не взять с прилавка „контрафактное молоко“, NN.RU писал.
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