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В столичных детсадах установят видеонаблюдение для родителей
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В столичных детсадах установят видеонаблюдение для родителей 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Пилотный проект уже опробован в нескольких дошкольных учреждениях города.
В новом учебном году мамы и папы малышей, посещающих детские сады Москвы, смогут наблюдать за своими детьми в онлайн-режиме. При этом доступ к камерам видеонаблюдения посторонние лица не получат. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
Сервисы видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не любой желающий в интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка,
— заявил чиновник.
По его словам, система заработает в новом учебном году. Это значит, что некоторые детские сады уже наверняка занимаются установкой необходимого оборудования для видеонаблюдений. Судя по словам Артема Ермолаева, родители будут получать доступ к трансляции только через официальный портал мэра Москвы mos.ru и после ввода своих данных для подтверждения личности.
Московские чиновники уверены, что жители города поддержат нововведение. Так, пилотный проект уже прошел в нескольких детских садах. «Он очень хорошо работает, большой спрос у родителей», — отметил Артем Ермолаев. Поскольку первый опыт был признан успешным, его решили распространить на весь город.
Фото: shutterstock.com
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