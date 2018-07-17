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Москвичи смогут удаленно наблюдать за детьми в детских садах
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Москвичи смогут удаленно наблюдать за детьми в детских садах 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Родителям детей дошкольного возраста при помощи видеонаблюдения предоставят возможность следить за тем, что происходит в детских садах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента информационных технологий Артема Ермолаева.
Глава департамента заявил, что контроль за детьми будет доступен для родителей только после регистрации, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Сервисы видеонаблюдения берут на себя установку всей необходимой инфраструктуры. Обеспечивают договоренность с родителями о согласии на трансляцию. Город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредствам mos.ru, чтобы не любой желающий в интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка», — рассказал Артем Ермолаев.
Проект уже успешно протестировали в нескольких дошкольных учреждениях.
В Яйском районе Кузбасса прокурор через суд добился компенсации морального вреда девочке, на которую в детском саду упал шкаф. Случай произошел в апреле 2018 года.
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