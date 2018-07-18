В Казани почти на месяц частично ограничат движение по ул. Нагорной

Движение по ул. Нагорной ограничат с 19 июля по 17 августа, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Так, дорогу будут перекрывать на участке от ул. Большой Красной до Япеева. Это связано с ремонтом проезжей части.