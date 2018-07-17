Крым, Гагры, Юрмала: наши любимые советские курорты

«Курс на ускорение» объявил в 1985 году глава страны Михаил Горбачев . В газетных передовицах — Перестройка, реформы, гласность. А в крымском поселке Форос — свои перемены. Строится новая правительственная дача, так называемая «горбачевская». Та самая, где новый генсек будет заперт во время августовского путча 1991 года.

Обычно Михаил Сергеевич приезжал в Форос со всей семьей и на целый месяц. Ему нравились эти уединенные места. Хотя генсек мог выбрать любую правительственную дачу, например, хрущевскую под Ялтой или сталинскую в Сочи . Но к середине восьмидесятых они морально устарели и были слишком многолюдны.

«Раиса Максимовна говорила: я в этой помойке в Сочи отдыхать не буду. Я буду отдыхать только в Крыму , потому что там и море чистое, и воздух чистый», — вспомнил политик, продюсер Андрей Разин

Правда, обычных граждан в те времена элитные дачи не интересовали. Информация про них была закрытой.

«Сейчас можно прочитать в изданиях разной степени желтизны о том, что советская элита как-то жировала в то время, как народ тяжело трудился. Все это, вообще говоря, выдумки. Скажем, все эти ЦКовские санатории по сравнению с тем, как сейчас отдыхают не то, что богатые, а даже средний класс, — это вообще пустяк. Там было чисто, благополучно, но ничего особо шикарного там не было», — отметила публицист Татьяна Воеводина.

Комфортный отдых за бесценок

Профсоюзный билет — заветная корочка, которая давала советскому гражданину самые разные права. Если у тебя есть билет, ты имеешь право водить детей в детский сад от предприятия, получать материальную помощь от коллектива, а еще — ездить в отпуск по профсоюзным путевкам.

1% от зарплаты — средний членский взнос советского труженика в профсоюз. Взамен — огромные скидки на путевки. Поездка в санаторий обходилась всего в треть ее реальной стоимости.

«Наша гордость — ЗИЛ » — эта фраза на обложке красочного издания расположилась совсем не напрасно. Как не гордиться своим рабочим местом, если здесь и свой дом культуры, и своя футбольная команда, и, конечно, санаторий в Крыму. Условия проживания простые, без изысков. Зато море доступно всем.

А вот наиболее целебным считался воздух Кавказа. Не такой сухой и жаркий, как в Крыму. Не всем подходил жаркий приморский климат. На втором месте по популярности после Черноморских курортов — Кавсказские Минеральные Воды.

Иностранцы в «Империи зла»

Если у туриста в руках советский фотоаппарат, это не обязательно советский турист. Зарубежные гости с удовольствием скупали наши камеры, ведь там стояла качественная оптика. Но узнать иностранца все равно можно было за километр: другая одежда, стрижка и даже выражение лица!

«Я вернулся из армии в 1989 году и устроился на работу в Пятигорске и в Кисловодске . Я был удивлен, что у нас отдыхали немцы, французы и итальянцы. Я тогда был удивлен в 21 год, что у нас иностранцы», — вспомнил актер Эвклид Кюрдзидис

Впрочем, иностранцы приезжали в СССР и раньше. Чаще всего по приглашению различных организаций — Госкино, Госконцерта, Комсомола.

После Перестройки «железный занавес» не просто приоткрылся — распахнулся. И любопытствующие поспешили своими глазами увидеть: как там, в «Империи зла»? А было все замечательно, разве что развлечения на советских курортах поскромнее по сравнению с зарубежными.

В Ялте не сходишь в стрип-бар, а в Пицунде не загуляешь до утра на дискотеке. Зато — романтика: в каждом городке — свой кинотеатр на открытом воздухе. И, конечно, дискотеки.

К концу восьмидесятых обстановка на курортных танцплощадках становились все напряженнее. Именно сюда приходила молодежь, чтобы выплеснуть накопившуюся агрессию и недовольство Перестройкой.

«Что такое танцплощадка? Это обычно в выходной день люди идут. Либо на отдыхе где-то. Конечно, немножко подшофе. Некоторые очень подшофе. И там были такие. Даже драку однажды я наблюдала. Такое месиво, оно было такое незначительное, потому что тогда дружинники были, и все работало», — рассказала актриса Людмила Шевель

Юрмальские сезоны

Украшения из янтаря, духи и помады «Дзинтарс», горьковато-сладкий рижский бальзам и, конечно, запах теплой сосновой смолы. Но советские отдыхающие ехали в Юрмалу не только за этим.

В отличие от Крыма, куда советские граждане совершали массовые паломничества, Юрмалу выбирали люди с претензиями, со связями или знакомствами в артистических кругах.

Многоэтажные гостиницы и элегантные деревянные домики, современный концертный зал «Дзинтари». В восьмидесятые годы Юрмала — почти заграница.

«Там уровень жизни был другой, другие понятия, вещи другие, они по-другому одевались, по-другому выглядели, они яркие были такие. Мы приезжаем все коричневые и серые, а они все желтые, зеленые, красные», — отметил Разин.

В одном из юрмальских ресторанов за столиком возле сцены пил кофе Раймонд Паулс . Здесь же танцевала в варьете и пела по-английски Лайма Вайкуле . В зале курортного ресторана «Юрас Перле» помещалась всего сотня посетителей. Но это были самые сливки богемного общества!

В кафе на террасе еще можно посидеть в легком батнике, а на вечернюю программу — непременно в костюме и при галстуке. В «Юрас перле» самое изысканное меню, самые вышколенные официанты и самое передовое варьете.

Раймонд Паулс — инициатор музыкального конкурса в Юрмале, который зародился в середине восьмидесятых. Здесь стали звездами Валерия, Сосо Павлиашвили Александр Малинин и многие другие.

Всесоюзный круиз

1987 год. Шлягер летнего сезона — песня «Теплоход» в исполнении Ольги Зарубиной. У композитора Вячеслава Добрынина и поэта Михаила Рябинина получился своего рода гимн обыкновенному курортному роману.

В этой песне — легкая грусть по красивой жизни, которую до сих пор мало кто мог себе позволить. Но сейчас, в разгар Перестройки, предприимчивым гражданам становится многое доступно: модные вещи, деликатесы, новинки видео и, конечно, круизный отдых.

Казань. Самые популярные речные круизы в СССР — по Волге и ее притокам. Они проходили по местам грандиозных строек: канал имени Москвы , Волго-Дон. Или по ленинским местам: город Горький, Ульяновск

Речные круизы были удобны и доступны. К примеру, цены восьмидесятых годов. Три недели в каюте А-класса в круизе по Средиземному морю — восемьсот рублей. А люкс по маршруту Москва-Астрахань — всего сто пятьдесят рублей. Одна средняя зарплата.

«Плавучий отель», «плавучий курорт» — так романтично называли морские круизные лайнеры. Лучшие из них по заказу Советского Союза строили на иностранных верфях: в ГДР, Польше Финляндии . « Михаил Лермонтов », «Александр Пушкин», « Шота Руставели » — эти имена на Западе знали не только любители литературы. Одноименные роскошные теплоходы рекламировали за рубежом советский образ жизни.

«Естественно, там были совершенно другие удобства. Как мне рассказывали, там были даже двуспальные кровати сделаны. Естественно, туалеты присутствовали рядом, и организация питания была совершенно другой», — отметила эксперт по туризму РФ , профессор РАНХиГС при президенте РФ Галина Дехтярь.

На советских кораблях было все то, что считалось признаком западной красивой жизни: кинозалы и бассейны, дискотеки и ночные бары, зимние сады и музыкальные салоны.

Советские курорты начала восьмидесятых — это роскошные лайнеры, богатые санатории, ухоженные сады и пляжи. Почему же к концу десятилетия они пришли в упадок? Почему их перестали поддерживать и ремонтировать?

«Все эти санатории, дома отдыха были неприспособленны к рынку. Не потому, что они были плохими и так далее, но это были принципиально не рыночные структуры. Они не ставили перед собой задачи заработка денег», — пояснила Воеводина.

Продавленные диваны в холле, тараканы в столовой, плесень в бассейнах. Такие впечатления все чаще оставляли курорты у туристов начала девяностых. Разорился и сгорел легендарный ресторан «Юрас Перле». Одесса, Батуми и Юрмала стали заграницей. А на берегах Черного моря выросли новомодные отели с анимацией и питанием All inclusive. Но это уже совсем другие времена.

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