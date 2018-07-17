Волгоградская область стала лучшей в ЮФО по подготовке призывников 

Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и второе в РФ в конкурсе на лучшую подготовку молодых людей к военной службе и организацию призыва.
По данным пресс-службы губернатора, в конкурсе участвовали педагоги, руководители общественных организаций, сотрудники комиссариатов Волгограда, Волжского и Камышина. Грамоты Минобороны получили более 500 человек. Конкурсная комиссия оценивала работу учреждений, состояние их материально-технической базы, проверяла физическую подготовку призывников и то, как они владеют основами безопасности жизнедеятельности. Отметим, Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания. Волонтеры помогают ветеранам в ремонте жилых помещений, покупают продукты, сопровождают их на мероприятия, записывают воспоминания.