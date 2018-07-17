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Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы
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Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы 

Псковская губерния 1 час назад
Избирательная комиссия Псковской области провела торги, на которых была выбрана фирма, которая изготовит и разместит баннеры и другие виды наружной рекламы в регионе. Как сообщает «МК в Пскове», контракт выиграла фирма «Городской формат», которая предложила цену в 321 тыс. 375 рублей. Контракт нужно исполнить до 9 сентября 2018 года. «Городской формат» возглавляет член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от партии «Справедливая Россия» Илья Можаев. «Это открытая площадка, открытый аукцион, участвовал не только я, — прокомментировал «МК в Пскове» выигранный контракт Можаев. — Если бы это была закрытая история, то были бы вопросы. Я не штатный сотрудник, государство не платит мне деньги, это общественная нагрузка», — пояснил он. Добавим, вторым участником торгов стала фирма «Псковоблреклама»: она предложила цену в 342 тысячи рублей. Фирма всего раз выигрывала в торгах. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке»
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