В медицинском колледже Зеленограда определили лучшего преподавателя года

В начале июля в Медицинском колледже №7 в Савелках состоялся третий, заключительный этап профессионального конкурса педагогического мастерства «Ключ к успеху». Его участниками стали пять преподавателей команды «зеленых», которая победила в предыдущем этапе данного конкурса, направленного на поддержку и поощрение творческих инициатив преподавателей колледжа и повышение престижности педагогической профессии.