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РБК узнал о предстоящей отставке гендиректора «дочки» «Аэрофлота»
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РБК узнал о предстоящей отставке гендиректора «дочки» «Аэрофлота» 

Ведомости 1 час назад
Гендиректор авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин уйдет в отставку, передает РБК со ссылкой на три источники. Как отмечает издание, это уже третий топ-менеджер из команды гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, который покидает группу. Контракт с Сапрыкиным истекает в октябре 2018 г. Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время, уточнил РБК источник, близкий к перевозчику.
Представители «Аэрофлота» и «России» отказались комментировать данную информацию.
​РБК называет Сапрыкина давним соратником Савельева. Вместе они работали еще в АФК «Система» в 2007-2009 гг., когда Савельев занимал должность ​первого вице-президента компании, а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 г. Савельев возглавил «Аэрофлот». После этого Сапрыкин перешел на должность его заместителя по правовым и имущественным вопросам.
В сентябре 2015 г. Сапрыкин ненадолго возглавил «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Во главе «Трансаэро» он занимался организацией процесса перевозки почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании. В конце ​ноября того же года его назначили гендиректором авиакомпании «Россия». К ней присоединили «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». Сапрыкин должен был создать в рамках группы «Аэрофлот» единого регионального перевозчика.
Ранее из «Аэрофлота» ушли два топ-менеджера из команды Савельева. В марте уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, в мае — заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.
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