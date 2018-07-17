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Boeing: технологии — не самое большое препятствие для гиперзвуковых самолетов
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Boeing: технологии — не самое большое препятствие для гиперзвуковых самолетов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Главный исполнительный директор американской компании Boeing Деннис Мюленбург вновь заявил, что гиперзвуковые самолеты, летящие со скоростью почти 4000 миль в час (6437 км/ч), могут стать будущим авиации, сообщает CNBC.
Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург. Фото: EPA/BRYAN R. SMITH / POOL
По словам Мюленбурга, Boeing уже доказал, что большая часть технологий гиперзвукового полета вполне реалистична, но стоимость этих технологий, вероятно, окажется большим препятствием. "Я думаю, что более серьезным препятствием станет экономическое обоснование, чтобы вывести этот проект на рынок", — сказал он в интервью CNBC на международном авиасалоне в британском «Фарнборо». "Но когда мы смотрим в будущее, мы видим будущее, которое включает в себя все более эффективные дозвуковые самолеты, а также введение высокоскоростных гиперзвуковых самолетов", — добавил он.Boeing инвестирует в технологию самолетов, летающих со скоростью, соответствующей числу Маха 5. Это означает, что скорость самолетов будет в пять раз выше, чем скорость звука. Такая скорость позволит совершить перелет из Нью-Йорка в Шанхай примерно за два часа.
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В день открытия авиасалона «Фарнборо» заключены сделки на $46,4 млрд Индийская Vistara разместила крупный заказ у Airbus и Boeing Boeing и Embraer создают СП по производству пассажирских самолетов В июне компания представила концепцию гиперзвукового самолета, который будет перевозить пассажиров. С 2005 года Boeing работает над проектом беспилотного самолета, известного как X-51. В 2013 году самолет достиг скорости, соответствующей числу Маха 5, за 210 секунд. Это наибольшая продолжительность гиперзвукового полета на сегодняшний день. Как сообщали «Вести. Экономика», авиасалон «Фарнборо», который пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля, — крупнейшее событие в отрасли в этом году. Boeing в понедельник объявил, что логистическая компания DHL, входящая в Deutsche Post DHL Group, разместила заказ на 14 грузовых самолетов Boeing 777 и приобрела права на покупку еще семи. Сумма сделки составляет $4,7 млрдРанее Boeing заключил сделку на $3,5 млрд на поставку 30 самолетов 737 MAX американской лизинговой компании Jackson Square Aviation, а Qatar Airways завершила заказ на пять грузовых самолетов 777.
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