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В храме Волгоградской области установили бюст Николая Второго
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В храме Волгоградской области установили бюст Николая Второго 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Бронзовый бюст святого царя-мученика Николая II установили в Успенско-Никольском храме станицы Арчединская Волгоградской области, сообщил РИА Новости настоятель храма игумен Петр Коваленко.
День столетия мученической кончины царственных страстотерпцев отмечается 17 июля 2018 года.
"Благодаря благодетелям, добрым людям удалось осуществить великое дело. Установить бюст Николаю II решили, потому что после молитв царю много добрых дел происходило. Сам Успенско-Никольский храм отстроен в честь царских мучеников", — отметил собеседник агентства, добавив, что на освещение памятника в храм прибыла чудотворная мироточивая икона последнего российского императора.
По информации на сайте Волгоградской епархии, бюст императору изготовлен по проекту российского скульптора Вячеслава Клыкова, который умер в 2006 году. Скульптуры Николая II работы этого художника установлены в Мытищах, Тобольске, Владивостоке, Симферополе, Мельбурне.
В честь открытия бюста Николаю II в храме станицы Арчединской прошло торжественное богослужение и крестный ход.
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