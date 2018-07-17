ГД поддержала пакет законопроект об ответственности за непредупреждение об отмене публичного мероприятия

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении пакет законопроектов об ответственности организатора за непредупреждение об отмене публичного мероприятия.

Первым законопроектом закрепляется обязанность организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия.

Вторым законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия» и предусмотреть административную ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

«Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тыс.руб. ; для должностных лиц — от 10 до 30 тыс.руб. и для юридических лиц — от 20 до 100 тыс. руб», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что реализация данной инициативы позволит сэкономить бюджетные средства, которые тратятся на доставку металлоискателей и металлодетекторов для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел , медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия, а, в отдельных случаях, предотвратить перекрытие движения транспортных средств.

Пакет законопроектов был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы.