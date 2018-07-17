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Курск — «Город, где хочется жить»
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Курск — «Город, где хочется жить» 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Областной центр вошёл в число победителей X международного данного смотра-конкурса
В этом году Курск вошёл в число победителей X международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и был отмечен дипломами «За реализацию проектов „Создание и организация деятельности модельных библиотек в городе Курске“, „За организацию ознакомления детей, подростков, молодежи с историко-культурным наследием города Курска (проект „На пути к 1000-летию“) и „За организацию форума проектных инициатив „От здорового образа жизни — к здоровой семье“.
Конкурс проводился по инициативе международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), в состав которой в настоящее время входит 87 городов из девяти стран СНГ.
Курск неоднократно становился победителем смотра-конкурса. В 2015 году „За креативный подход к привлечению жителей города к чтению и реализацию проекта „Читающий город“ и практики „Литературная радуга“ город Курск отмечен дипломом VIII международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС „Город, где хочется жить“. Проект „Читающий город“ был опубликован в сборнике лучших муниципальных практик.
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