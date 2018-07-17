Выбор сделан. Вологжане определили победителей конкурса «Мы выбираем, нас выбирают»

Подведены итоги голосования за лучшие организации и предприятия Вологды . За 163 вологодских компаний поступило больше 44 тысяч голосов от вологжан. 13 июля завершилось голосование на сайте конкурс35.рф. С итогами конкурса можно ознакомиться в разделе «Результаты».

В течение месяца шло народное голосование за магазины, кафе, медицинские центры, развлекательные заведения и другие организации и предприятия Вологды. Любой вологжанин мог сделать свой выбор, проголосовав за одно предприятие в каждой из 19 номинаций.

Самыми популярными направлениями конкурса стали «Лучший ресторан», «Лучшая стоматология» и «Лучший парикмахерский салон». По каждому из этих номинаций отдано около 4 тысяч голосов. А всего за время конкурса на официальном сайте проекта зачислено 44 тысячи мнений.

Наиболее конкурентная борьба шла среди организаций в сфере отдыха и развлечений, турфирм, фитнес-клубов, автосервисов и мини-пекарен. Лидера от остальных участников отделяют лишь один-два процента голосов.

«В этом году была выделена номинация «Высшая лига», в нее вошли крупные производственные предприятия города Вологды из разных отраслей, продукция которых имеет сертификат «Настоящий Вологодский продукт», широко известна и любима вологжанами», — прокомментировала и. о. начальника Департамента экономического развития города Светлана Пахнина.

Церемония награждения победителей состоится 26 июля. Участники, занявшие призовые места получат дипломы I, II, III степени и знак «Мы выбираем», которые они смогут размещать в местах своей работы.

Напомним, что на этой неделе станут известны результаты розыгрыша. Обладателей 90 подарочных сертификатов от конкурсантов «Мы выбираем, нас выбирают» определят с помощью генератора случайных чисел. Результаты будут опубликованы на странице «Поддержка предпринимательства» в социальной сети.

Конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» организует Центр содействия развитию предпринимательства и туризма при поддержке Администрации Вологды с целью популяризации продукции, товаров, работ и услуг произведенных предприятиями и предпринимателями нашего города.