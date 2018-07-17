В первом матче нового сезона ФК «Строгино» сыграет с «Сатурном»

В первом матче нового сезона 2018-2019 годов главная команда футбольного клуба «Строгино» встретится с «Сатурном» из Раменского . Игра состоится в среду, 18 июля, на домашнем стадионе желто-синих «Янтарь». Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— «Строгино» и «Сатурн» четырежды встречались в официальных матчах. Дважды — в домашних играх — побеждала наша команда с одинаковым счетом 2:1. Гостевая статистика желто-синих: ничья (0:0), добытая этой весной, а также поражение (0:1) в уже далеком сентябре 2014 года, — напомнил Евгений Михайлов

Матч пройдет в рамках 1 тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги, группа «Центр».

Напомним, стадион «Янтарь» находится по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26. Начало игры в 17.00. Вход для болельщиков свободный.