Зерновые убрали более чем с 76% посевных площадей на Дону

Согласно информации из официальных источников, урожай убран с более чем 2,37 млн гектаров.

Наибольшие площади убраны в Сальском (свыше 148 тыс. га), Зимовниковском (более 140 тыс. га) и Зерноградском (свыше 134 тыс. га) районов.

Валовой сбор составил более 7,8 млн тонн при средней урожайности около 32,9 ц/га.

Наибольшая средняя урожайность (44,4 ц/га) зафиксирована в Багаевском районе. В Зерноградском районе она составляет 42,8 ц/га, в Мясниковском, Целинском и Песчанокопском — превышает 40 ц/га.