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Зерновые убрали более чем с 76% посевных площадей на Дону
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Зерновые убрали более чем с 76% посевных площадей на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, урожай убран с более чем 2,37 млн гектаров.
Наибольшие площади убраны в Сальском (свыше 148 тыс. га), Зимовниковском (более 140 тыс. га) и Зерноградском (свыше 134 тыс. га) районов.
Валовой сбор составил более 7,8 млн тонн при средней урожайности около 32,9 ц/га.
Наибольшая средняя урожайность (44,4 ц/га) зафиксирована в Багаевском районе. В Зерноградском районе она составляет 42,8 ц/га, в Мясниковском, Целинском и Песчанокопском — превышает 40 ц/га.
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