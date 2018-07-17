В соцсетях разрешат регистрироваться только по паспорту

Вызвавший много споров законопроект подготовлен к рассмотрению в первом чтении. Его главная цель — защитить, прежде всего, детей и подростков от влияния различных преступных и социально-опасных группировок. В пояснительной записке к инициативе указано, что 80% российских детей имеют профиль в социальных сетях, а выходить в них начинают, в среднем, с 10 лет. При этом, их могут ожидать серьезные опасности. Так, несколько сотен уголовных дел возбуждено по факту склонения детей к суициду в соцсетях. Взрослые же часто становятся жертвами мошенников. Установить реальных владельцев тех или иных социально опасных аккаунтов крайне сложно. Для этого и предлагается ввести регистрацию по паспорту. За несовершеннолетних предлагается это делать родителям или иным законным представителям.

Напомним, критики посчитали, что запрет предполагает то, что уже запрещено законодательством — распространение экстремистской и опасной для здоровья информации и так далее. Кроме этого, многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне. Особо отмечено ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет: «Это, по сути, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно „молодеет“, заявили скептики. Что же касается обязательного представления паспортных данных администраторам соцсетей, то, возникает вопрос о характере и размерах дополнительных расходов, которые будут необходимы для обеспечения надежности хранения таких колоссальных объемов информации.