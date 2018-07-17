В Польше вступил в силу закон, отменивший наказание за обвинение поляков в холокосте

ВАРШАВА , 17 июля. / ТАСС /. Поправки к закону о холокосте, которые отменили введенное ранее в польском праве уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту, вступили в силу во вторник.

США. Теперь в стране окончательно отменены нормы, принятые в начале года, которые привели к острому конфликту в отношениях республики с Израилем

В конце июня эти поправки в экстренном порядке были приняты большинством голосов в Сейме — нижней палате польского парламента и Сенате — верхней палате. В тот же день его подписал президент страны. В начале июля обновленный закон был опубликован в «Официальном вестнике», что подразумевает его вступление в силу спустя 14 дней.

Ранее было установлено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание в законе предусматривалось и за высказывания о причастности польских народа и государства к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относилось, в частности, использование формулировки «польские концлагеря».

Документ запрещал пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказывали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.