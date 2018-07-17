Алена Водонаева пристыдила Дмитрия Тарасова, отнявшего «Мерседес» у экс— жены

@alenavodonaevaАлена Водонаева пристыдила Дмитрия Тарасова , отнявшего «Мерседес» у экс— женыАлена Водонаева отдыхает сейчас с мужем и сыном в Лос-Анджелесе . Вернее, никто из членов семьи не отдыхает! Алена рассказывает фолловерам, что они трудятся каждый день: сын занимается с носителем языка английским, а Алена с супругом снимают влоги для своего YouTube-канала. Кроме того, Водонаева пишет колонки для одного из журналов, где комментирует нашумевшие скандалы и самые горячие темы. Героем ее очередного блога стал молодой отец Дмитрий Тарасов. Водонаева возмутилась, узнав, что футболист забрал у бывшей супруги Ольги Бузовой подаренный ей некогда «Мерседес». Алена написала для «7 дней»

Мужики, которые отнимают у жен подарки после расставания, где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть. Я понимаю, что найдутся и те, кто за Кержакова в четвертый раз выйдет, и те, кому отбирание подарков у бывших покажется соринкой в глазу. Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем.

@buzova86

По мнению Водонаевой, Ольга Бузова одна из немногих женщин, которая после развода смогла утереть нос экс-супругу, сделав успешную карьеру. При этом, видимо, чтобы ни с кем не ссориться, блогер предусмотрительно поздравила Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко с рождением дочери и пожелала им счастья.

А тем временем Анастасия Костенко похвасталась плоским животом спустя 6 дней после родов.