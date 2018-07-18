Районный турнир по дартсу пройдет на улице Пришвина

Районный турнир по дартсу пройдет в Бибиреве 18 июля. В нем смогут принять участие все желающие жители района — мужчины, женщины и дети. Об этом сообщил заместитель директора по спортивной работе центра досуга и спорта «Кентавр» Алексей Тарасов.

— Победители и призеры будут определяться в личном зачете, турнир проводится среди мужчин, женщин и детей отдельно, — отметил Тарасов.

Любители дартса, показавшие наилучшие результаты, будут отмечены грамотами и медалями.

Турнир начнется в 18.00 на спортивной площадке, расположенной во дворе на улице Пришвина, дом 11. (ис)