Районный турнир по дартсу пройдет на улице Пришвина 

Районный турнир по дартсу пройдет в Бибиреве 18 июля. В нем смогут принять участие все желающие жители района — мужчины, женщины и дети. Об этом сообщил заместитель директора по спортивной работе центра досуга и спорта «Кентавр» Алексей Тарасов.
— Победители и призеры будут определяться в личном зачете, турнир проводится среди мужчин, женщин и детей отдельно, — отметил Тарасов.
Любители дартса, показавшие наилучшие результаты, будут отмечены грамотами и медалями.
Турнир начнется в 18.00 на спортивной площадке, расположенной во дворе на улице Пришвина, дом 11. (ис)