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Американка оказалась в коконе из пчел и чуть не умерла
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Американка оказалась в коконе из пчел и чуть не умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Калифорния на уборщицу напали пчелы и облепили ее с ног до головы. Как сообщает информационный портал Fox News, 50-летняя женщина находится в реанимации в критическом состоянии.
Насекомые напали на американку, когда она вышла из машины, чтобы достать что-то из багажника. Из-за густых кустов она не заметила улей. Свидетели происшествия вызвали спасателей.
Пчелы столь яростно набросились на свою жертву, что спасателям пришлось пренебречь протоколом и броситься на помощь без защитных костюмов: минута промедления могла стоить ей жизни. По словам врачей, ее укусили больше двухсот раз. Вокруг нее было столько насекомых, что некоторые из них оставались на ней и по прибытии в больницу.
Глава пожарной бригады Тонни Боммарито (Tony Bommarito) заявил, что никогда не сталкивался со столь серьезным случаем: «Ее облепили пчелы буквально от головы до пальцев на ногах. Лица не было видно за ними. Из-за такого большого количества ядовитых укусов она столкнулась с серьезными последствиями».
Несколько пожарных покусали пчелы, двух из них госпитализировали. Улей с агрессивными насекомыми убрали с улиц города. По словам сына американки, врачи ожидают, что она выживет.
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