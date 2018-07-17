Ещё
В центре госуслуг на Изумрудной помогут оформить налоговый вычет при покупке земельного участка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре госуслуг на Изумрудной помогут оформить налоговый вычет при покупке земельного участка 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Подать уведомление о выбранном земельном участке для оформления налогового вычета теперь можно в столичных центрах госуслуг. Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Мои документы», раньше такую услугу оказывали только в налоговой инспекции.
— Чтобы подать заявку, необходимо взять с собой пакет документов: паспорт, уведомление о земельном участке и при наличии — копию ИНН (если он есть) и документы на земельный участок, — пояснили в «Моих документах».
Напомним, в Лосиноостровском районе офис «Мои документы» расположен по адресу Изумрудная улица, 18/14. Он работает с восьми утра до восьми вечера без перерывов на обед и выходных. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В Бабушкинском парке откроется секция для любителей шахмат Бесплатная акция по диагностике остеопороза стартовала в СВАО Пруд в Лосинке будут пристально охранять до середины сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца64
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II315
Погиб Тагир Вагапов3
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде212
Тест: Выжили бы вы в царской России?60
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение