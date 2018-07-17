В центре госуслуг на Изумрудной помогут оформить налоговый вычет при покупке земельного участка

Подать уведомление о выбранном земельном участке для оформления налогового вычета теперь можно в столичных центрах госуслуг. Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Мои документы», раньше такую услугу оказывали только в налоговой инспекции

— Чтобы подать заявку, необходимо взять с собой пакет документов: паспорт, уведомление о земельном участке и при наличии — копию ИНН (если он есть) и документы на земельный участок, — пояснили в «Моих документах».

Напомним, в Лосиноостровском районе офис «Мои документы» расположен по адресу Изумрудная улица, 18/14. Он работает с восьми утра до восьми вечера без перерывов на обед и выходных. (иб)