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Жителей района Старое Крюково ждут на праздновании Дня молодежи
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Жителей района Старое Крюково ждут на праздновании Дня молодежи 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
В связи с тем, что последняя неделя месяца отметилась продолжительными дождями и штормами, День молодежи вместо конца июня будет проведен в июле.
21 июля, в субботу, Культурный центр «Зеленоград» проведет мероприятие на круговой площадке в Парке Победы за зданием КЦ. Участников ждет концертная программа, мастер-классы по современным танцам, конкурсы и розыгрыши призов и др..
В программе будет концерт с участием рэп-исполнителя MASTANK и группы NEBEZAO, дискотека под открытым небом под сеты Dj Lebedev и Dj Novoseltcev, выступление зеленоградских молодежных групп и молодых исполнителей, мастер-классы по хип-хопу от школы танцев «Феникс», а также конкурсы на лучшее селфи, костюм, фото с праздника и т.д. Для маленьких гостей — мимы и волшебные селфики. Ведущий праздника — Zharkih.
Начало в 16.00, вход свободный.
21 июля в другом конце города, у сцены на Михайловских прудах, также пройдет День молодежи, организованный крюковским досуговым центром ГБУ «М КЛУБ». Гостей праздника ожидает обширная и разнообразная программа — показательные выступления, рукопашные бои, выступления лучших творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, спортивный эквилибр, мото-шоу от «Ночных волков», рок-концерт с участием групп RetrocainE, «Петр Брок и Полугора», «КУБА» и, конечно, супер-дискотека от DJ Mr Nuzhny.
Начало в 11.00. Вход свободный.
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