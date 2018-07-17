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Павильон для отзывов о проекте МЦД откроют на Киевском вокзале в Москве
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Павильон для отзывов о проекте МЦД откроют на Киевском вокзале в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Павильон информирования о запуске проекта Московских центральных диаметров (МЦД) откроют на Киевском вокзале столицы. В нем жители региона смогут оставить отзывы и поделиться идеями, которые в будущем могут быть реализованы при внедрении диаметров, сообщил во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов, выступая на Московском урбанистическом форуме.
"Мы с коллегами из РЖД приняли решение построить павильон, где жители Московского региона и просто неравнодушные граждане смогут прийти и узнать все, что связано с МЦД. Он будет располагаться на Киевском вокзале", — сказал Ликсутов.
По его словам, павильон откроется в течение нескольких месяцев.
Московские центральные диаметры, по сути, станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик. Два первых диаметра — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — запустят в 2019 году.
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