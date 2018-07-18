Свердловскую область предлагают переименовать 

Бывший глава Счетной палаты России Сергей Степашин поддержал инициативу о переименовании Свердловской области. Об этом он заявил во время своего визита в Екатеринбург, на совещании с коллегами по Ассоциации юристов России, которую он возглавляет.
Как пишет Regnum.ru, Степашин предлагает новое название — Уральская область. Напомним, ранее сменить области название предлагал митрополит Иларион. Он говорил, что ее можно было бы назвать Екатеринбургская.
Ранее «СП» сообщала, что страны Македонии вскоре не будет. Ее собираются переименовать в Республику Северная Македония.
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