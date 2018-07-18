Свердловскую область предлагают переименовать

Как пишет Regnum.ru , Степашин предлагает новое название — Уральская область. Напомним, ранее сменить области название предлагал митрополит Иларион. Он говорил, что ее можно было бы назвать Екатеринбургская.

Ранее «СП» сообщала, что страны Македонии вскоре не будет. Ее собираются переименовать в Республику Северная Македония.

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