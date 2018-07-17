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Степашин предложил переименовать Свердловскую область
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Степашин предложил переименовать Свердловскую область 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Глава «Ассоциации юристов России» и «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин высказался за переименование Свердловской области. Об этом он заявил на встрече с членами регионального отделения ассоциации.
Степашин отметил, что улицы и сам регион названы в честь «царских убийц» и сказал, что переименовал бы Свердловскую область в Уральскую, сообщает Znak.com со ссылкой на департамент информационной политики региона.
С предложением переименовать Свердловскую область ранее выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что «если город получил свое исконное название „Екатеринбург“, то и область должна была бы называться Екатеринбургской». По его мнению, название субъекта в честь Якова Свердлова, который отдал приказ об ликвидации Николая II, несправедливо.
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