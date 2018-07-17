Степашин предложил переименовать Свердловскую область

Глава «Ассоциации юристов России» и «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин высказался за переименование Свердловской области . Об этом он заявил на встрече с членами регионального отделения ассоциации.

Степашин отметил, что улицы и сам регион названы в честь «царских убийц» и сказал, что переименовал бы Свердловскую область в Уральскую, сообщает Znak.com со ссылкой на департамент информационной политики региона.