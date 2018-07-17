Мать Сенцова передала России прошение о помиловании

Он рассказал, что текст соглашения был согласован и подписан близкими режиссёра ещё в июне. Однако они решили предать его гласности перед подачей в Администрацию.

Режиссёр Олег Сенцов отбывает наказание в колонии в Лабытнанги по статье о терроризме. Все обвинения в свой адрес он отрицает. В мае режиссёр объявил голодовку, которая продолжается уже 61 день. Главное требование Сенцова — освободить всех украинских заключённых из российских тюрем.