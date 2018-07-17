Мать Сенцова передала России прошение о помиловании 

Кинокритик и друг Олега Сенцова Алексей Медведев 17 июля передал Администрации президента прошение матери украинского режиссёра о помиловании. По его словам, всё прошло очень просто — он отдал прошение, а после получил учётный номер для отслеживания.
«Вчера я его (прошение) передал в Совет по правам человека. Насколько мне известно, председатель Совета Михаил Александрович Федотов его прочитал и думает о том, какой дать ему ход», — добавил друг Сенцова.
Он рассказал, что текст соглашения был согласован и подписан близкими режиссёра ещё в июне. Однако они решили предать его гласности перед подачей в Администрацию.
Прошение должны рассмотреть, как отметил кинокритик, как только оно попадёт в Администрацию, что ему пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт «Эхо Москвы».
Режиссёр Олег Сенцов отбывает наказание в колонии в Лабытнанги по статье о терроризме. Все обвинения в свой адрес он отрицает. В мае режиссёр объявил голодовку, которая продолжается уже 61 день. Главное требование Сенцова — освободить всех украинских заключённых из российских тюрем.
Ранее News.ru писал, что осуждённый режиссёр оказался гражданином России, а не украинцем, как утверждала ранее украинская сторона.