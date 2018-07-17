«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на День этнографа 

21 июля в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится программа, посвященная Дню этнографа.
По данным пресс-службы музея, гости познакомятся с уникальными экспонатами, узнают традиции народов Нижнего Поволжья. Посетители побывают в калмыцкой кибитке, русской и татарской избах, немецком доме. Гостям расскажут, как устроен буддистский алтарь, сколько входов в избу, как рассаживается за столом татарская семья, чем отличаются у разных народов домовые печи и многое другое. Все желающие смогут поиграть в национальную калмыцкую игру «Альчики», покрутить барабан желаний «Кюрде». Добавим, День этнографа отмечается в России 17 июля. Праздник приурочен ко дню рождения путешественника-исследователя Николая Миклухо-Маклая. Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.