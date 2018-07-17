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Власти Москвы одобрили несколько проектов развития промзон с жильем по программе реновации
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Власти Москвы одобрили несколько проектов развития промзон с жильем по программе реновации 

РИАМО 36 минут назад
Власти Москвы одобрили на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК) в текущем году строительство десятков тысяч квадратных метров жилья для программы реновации жилищного фонда в рамках редевелопмента промзон, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Как мне кажется, все идет к тому, что городские программы должны реализовываться вместе. Программа реновации по сути реализуется совместно с программой развития промышленно-коммунальных зон. Так, в этом году мы на заседаниях ГЗК города Москвы под руководством мэра Сергея Собянина одобрили несколько проектов развития промзон, где запланирована комплексная застройка за счет инвесторов, включая жилье для программы реновации», — сказал ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев в ходе дискуссии на Московском урбанистическом форуме-2018.
В качестве примеров он привел проекты на улице Люблинской, владение 72; на Боровском шоссе, владение 2; на улице Вольной, 28.
«На Люблинской улице одобрено строительство 1,5 миллионов квадратных метров, в том числе порядка 100 тысяч квадратных метров будет предоставлено для программы реновации. На Боровском шоссе — 764 тысяч квадратных метров, включая несколько десятков тысяч квадратных метров для реновации. На Вольной улице — 150 тысяч квадратных метров, в том числе 10 тысяч квадратных метров для программы реновации», — уточнил председатель комитета.
При этом за счет инвесторов в обязательном порядке предусматривается реализация мер по выводу производства с территорий промзон, подлежащих редевелопменту. Кроме того, они должны провести рекультивацию территорий, отметил Тимофеев.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.
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