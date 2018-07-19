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В Кемеро начался снос сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кемеро начался снос сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Специалисты приступили к сносу торгового комплекса «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерово в марте этого года. Как сообщает РИА Новости, для демонтажных работ в город привезли специализированную тяжелую технику. Она будет использована для разбора и вывоза металлических и железобетонных конструкций здания.
В ближайшие дни рабочие разберут одну из внешних стен главного корпуса ТЦ, после чего приступят к демонтажу остальных частей ТЦ. По оценкам специалистам, на каждый этап работ потребуется не менее 40 дней.
После того, как торговый комплекс будет снесен, на его появится памятный сквер — на данный момент существуют три варианта проекта. Страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, 41 из которых — дети.
Ранее Пятый канал сообщал о задержании второго фигуранта по делу о халатности в МЧС РФ по Кемеровской области.
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