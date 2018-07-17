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В доме на улице Перерва починили лифт
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В доме на улице Перерва починили лифт 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В корпусе 2 дома 26 на улице Перерва починили лифт. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местной жительницы на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов.
«По указанному адресу силами специализированной организации СУ-7 ОАО «Мослифт» проведен осмотр технического состояния лифтов. По результатам осмотра проведены работы по ремонту и перепрограммированию табло, а также регулировке створок дверей шахты первого этажа. После проведенных работ лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии, посторонние звуки/шумы отсутствуют», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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