В доме на улице Перерва починили лифт

В корпусе 2 дома 26 на улице Перерва починили лифт. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местной жительницы на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов

«По указанному адресу силами специализированной организации СУ-7 ОАО «Мослифт» проведен осмотр технического состояния лифтов. По результатам осмотра проведены работы по ремонту и перепрограммированию табло, а также регулировке створок дверей шахты первого этажа. После проведенных работ лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии, посторонние звуки/шумы отсутствуют», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)