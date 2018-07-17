Ещё
Во Владимирской области построят предприятие по переработке торфа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владимирской области построят предприятие по переработке торфа 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Современное предприятие по глубокой переработке торфа будет создано в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Стартовал новый инвестиционный проект по разработке месторождения торфа и строительству предприятия по выпуску продукции для ухода за комнатными и уличными растениями. Соответствующее соглашение подписало между администрацией Владимирской области, ООО «Гарден Ритейл Сервис» и его управляющей компанией ООО «ФАСКО+».
Инвестор производит средства защиты растений, тукосмеси, грунты, минеральные и органоминеральные удобрения. Компания в 2016 году получила лицензию на разведку и добычу торфа в Гусь-Хрустальном районе. Специалисты организации провели оценку запасов торфа на Суловско-Панфиловском и Иванищевском участках, выбрали площадку для строительства завода.
На предприятие планируется трудоустроить более 20 человек, в этом году планируется добыча около 40 тысяч кубометров торфа. Строительство завода запланировано на 2019 год, в перспективе на торфянике и производстве будет задействовано от 50 до 200 человек.
АиФ Владимир: последние новости
В Суздале пройдет открытие фестиваля воздухоплавателей Владимирскую область оставят без аналогового телевидения В Коврове могут закрыть второй торговый центр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца69
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II333
Погиб Тагир Вагапов4
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?64
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение