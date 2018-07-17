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Московские врачи выдали 44 млн электронных рецептов с начала 2014 года
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Московские врачи выдали 44 млн электронных рецептов с начала 2014 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С момента запуска единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проведено более 343 миллионов записей к врачам и выдано 44 миллиона электронных рецептов на лекарства, говорится в материалах к презентации заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Козлов выступил с презентацией на тему «Город в один клик. Технологии меняют образ жизни».
«9,7 миллиона уникальных посетителей. 343 миллиона записей на прием к врачу. 44 миллиона выписанных электронных рецептов. 6,3 миллиона зарегистрированных медицинских карт», — говорится в материале.
Правительством Москвы в интернете опрошено более 5 тысяч пользователей на независимых интернет-площадках на тему «Какие ожидания есть у москвичей от развития технологий в городе». Опрашиваемым предлагалось выбрать несколько вариантов.
«64% опрошенных хотят видеть персонифицированную медицину, 52% — умный дом, 49% — искусственный интеллект в управлении городом, 43% — электронные референдумы для решения по домовым и районным вопросам», — отмечается в презентации.
Разработка и внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), к которой подключены все поликлиники Москвы, начались в 2011 году. Она стала частью госпрограммы «Информационный город».
Сервис «Электронный рецепт» появился в ЕМИАС в начале 2014 года. В настоящее время он доступен во всех медучреждениях столицы.
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