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Глава ФРС: госдолг США растет быстрее, чем экономика страны
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Глава ФРС: госдолг США растет быстрее, чем экономика страны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны.
Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.
"Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать", — отметил он.
По словам Пауэлла, «налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития». В конце февраля он заявлял, что Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это становится все дороже. Как сообщил в начале года телеканал CBS, госдолг США увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно $20,5 трлн.
По данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.
Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.
За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.
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