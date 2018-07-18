Глава ФРС: госдолг США растет быстрее, чем экономика страны

ВАШИНГТОН, 18 июля. / ТАСС /. Темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны.

Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

"Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать", — отметил он.

По словам Пауэлла, «налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития». В конце февраля он заявлял, что Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это становится все дороже. Как сообщил в начале года телеканал CBS , госдолг США увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно $20,5 трлн.

По данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.