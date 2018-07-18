Экономика США слишком хороша, чтобы рынок могу упасть

Вчерашний день показал, что пока причин и поводов для хоть какого-нибудь мало-мальски серьезного падения американского рынка пока нет. Хотя первая половина дня к росту явно не располагала. Падающая нефть должна была тянуть вниз компании сырьевого сектора. Явное недовольство инвесторов вышедшей накануне отчетностью весьма знаковой компании Netflix привело к обрушению более чем на 10% как котировок самой компании, так и к падению настроения в стане почитателей акций высокотехнологичных компаний. Плюс ожидание выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом перед сенатским комитетом, где он должен был напугать всех и вся дальнейшим ужесточением монетарной политики. Если собрать все это воедино, то ничего хорошего ждать от торгов не приходилось. Основная торговая сессия так и открылась — в унылом бледно-розовом минусе.

Однако все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Толчок к активизации покупок дали вышедшие перед началом торгов макроэкономические данные по динамике роста промышленного производства, которые продемонстрировали, что в экономике США все хорошо и даже лучше, чем можно было бы предположить — рост месяц к месяцу составил 0,6% при прогнозе в 0,5%. Это вдохновило быков.

Далее Пауэлл в своей речи смог также успокоить инвесторов и сразу по окончанию его выступления быки еще более активизировались, и покупки шли уже фактически до самого окончания основной торговой сессии. В итоге в конце дня мы увидели очень даже приличный, и во многом несколько неожиданный результат, где нашлось место и новому историческому рекорду по индексу NASDAQ, и уверенному выходу индекса Dow Jones выше уровня в 25 тысяч пунктов, и закреплению индекса S&P500 выше психологически важного уровня в 2800 пунктов.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелась «групп товарищей» из технологического, медицинского и потребительского секторов. В среднем акции в этих секторах подорожали на 0,6-0,7%. Однако этот рост не был равномерно «размазан» по всем акциям, а был достигнут в основном в технологическом секторе — за счет хорошего спроса на акции грандов — Alphabet (GOOGL, +1,39%), Facebook (FB, +1,33%) и Microsoft (MSFT, +0,99%), а в секторе здравоохранения и медицины — за счет взлета акций фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ, +3,54%) после выхода хорошей квартальной отчетности. И только в потребительском секторе все акции росли более или менее равномерно.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 17 июля было заключено 19 970 сделок на общую сумму более 42 млн долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 18 ИЮЛЯ

Среда привычно достаточно сложный день. Несмотря на то, что вчерашние торги завершились на позитивной ноте, прошедшая ночь немного охладила пыл быков и общий настрой потихонечку переполз из категории «просто позитива» в категорию «весьма умеренного позитива». Супер важных новостей на утро среды нет, но отдельно выходящие новости периодически падают как на весы в плюс, так и на чащу весов со знаком минус. К первой части наверное можно отнести вышедшую вчера вечером после торгов квартальную отчетность авиакомпании United Continental (UAL). Нельзя сказать, чтобы это отчетность была блестящей — общая прибыль оказалась чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — но в целом у авиакомпании дела идут очень даже неплохо. Это прогнозировалось большинством аналитиков и ничего сверх нового или неожиданного мы не увидели. Однако инвесторы восприняли эти данные очень позитивно и акции после выхода отчетности взлетели почти на 4% и вышли к значимому уровню сопротивления, который находится чуть выше 75 долларов за акцию. Но, как обычно, хорошая новость тут же компенсируется плохой. К последней можно отнести продолжающееся падение цен на нефть. Если вчера цены на черное золото сделали небольшую передышку, то сегодня они все же решили продолжить свой путь вниз и к полудню теряют до 2%. Причем массовую распродажу даже не останавливает тот факт, что сегодня эксперты ожидают существенного снижения запасов сырой нефти после выхода данных в 17-30 мск.

Так что участники рынка опять затаились и ждут. Чего ждут? Прежде всего, негатива. Если таковой не появится, то, вполне возможно, осторожные покупки продолжатся и дальше. В противном случае мы увидим небольшой фиксинг. Пока же хочется верить в лучшее: сохраняются неплохие шансы увидеть развитие торгов по вчерашнему сценарию с открытием вблизи нулевых отметок и с постепенным «раскочегариванием» и дальнейшим выходом к концу торгов на более высокие уровни. Однако если рост и будет, то очень умеренным — не более 0,5%, а скорее он ограничится вообще несколькими десятыми процента.