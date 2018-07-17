Концессионерам предложат построить в Крыму скоростную железную дорогу

— В России концессия — достаточно распространенная форма сотрудничества: выполняется более трех тысяч контрактов, — говорит первый заместитель министра экономического развития РК Андрей Кулик. — Наиболее емкие в финансовом плане — это проекты в сфере транспорта: платные дороги, путепроводы и мосты. Крупные концессионные соглашения популярны и в сфере ЖКХ. В Крыму мы вместе с Корпорацией развития ищем точки приложения и пытаемся подготовить проекты, которые в ближайшее время предложим инвесторам.

Пока на полуострове заключено только одно концессионное соглашение — на установку видеокамер контроля скорости и соблюдения ПДД, подписанное в марте нынешнего года на 12 лет. Концессионер в лице нескольких компаний (ООО «Безопасные дороги Крыма», ЗАО «Безопасные дороги Костромской области», АО «Безопасные дороги Рязанской области» и ООО «Ситипаркинг») обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество и создать технологически связанный единый комплекс элементов обустройства автодорог для обеспечения безопасности движения. Право собственности на него принадлежит республике, концессионеру же предоставляется право владения и пользования комплексом.

В прошлом году проведены конкурсные процедуры еще по одному концессионному соглашению — инфраструктурному проекту строительства и эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Крыму. Но конкурс был признан несостоявшимся, поскольку заявку подал только один претендент.

В перечне 43 объекта, в отношении которых предлагается заключить концессионные соглашения: три в государственной собственности (два детских оздоровительных центра и спортивно-тренировочная база), остальные — в муниципальной (концессионерам предлагают провести ремонт котельных в селах, библиотек, гостиницы, стадиона).

Симферополь — Евпатория — — Если говорить об инфраструктуре, то сейчас многие проблемы решаются благодаря федеральным целевым программам, — говорит Кулик. — Но в перспективе в ЖКХ, где износ основных фондов достигает 80 процентов, основная надежда на обновление — это концессия, ведь ни один региональный бюджет с проблемой не справится. По аналогии с другими регионами концессионные соглашения, помимо ЖКХ, могут быть реализованы в социальной сфере, например, при возведении школ и больниц. Крупное соглашение хотим заключить на строительство скоростной железной дороги Керчь Севастополь с продлением ее в перспективе до Краснодара или Ростова. Учитывая, что будет строиться скоростная дорога до Краснодара «Север-Юг», было бы замечательно получить удобное сообщение с Крымом. Это повысит доступность полуострова. Идею сейчас активно пропагандирует минтранс РК, интересуются и потенциальные инвесторы.

По сути ГЧП — это строительство того или иного объекта для государственных нужд с рассрочкой его оплаты. Государство в течение определенного срока возвращает инвестору вложенные им в строительство объекта средства с учетом процентов за кредит и рентабельности. Для того чтобы этот механизм работал, нужна поддержка банков. В Крыму ограниченное количество финучреждений. Но в минэкономразвития РК считают, что эту проблемы в ближайшее время можно будет решить.

— В стране минимум четыре большие финансовые группы занимаются реализацией таких проектов, — объясняет Кулик. — И вопрос не в том, под каким именем они войдут в Крым, а на каких условиях: для реализации крупных проектов, как правило, существует государственное софинансирование, а РК пока предложить этого не может. Кроме того, в сфере ЖКХ нужно сначала комплексно решить вопрос обеспечения водой Крыма, а потом в рамках этой программы определять участки и оценивать экономическую эффективность того или иного объекта. До конца 2018 года будет определена общая концепция водоснабжения Крыма, после чего корпорация сможет продвигать проекты концессионерам.

Комментарий

Николай Сапрунов, генеральный директор Корпорации развития РК:

— Во всем мире и в РФ концессии работают в сфере теплоснабжения, водоснабжения и утилизации ТКО. Сейчас министерство ЖКХ Крыма определяет, какие объекты могут быть переданы на таких условиях инвесторам. Есть потенциальные концессионеры для сферы переработки ТКО — корпорация и минэк РК проводили с ними переговоры. Предложения от предпринимателей, готовых брать в концессию сети, мы получили на Ялтинском международном экономическом форуме. Другое дело, что некоторые муниципальные образования неохотно передают свои объекты. Возможно, причина в том, что там просто не понимают, как действует этот механизм.