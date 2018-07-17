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В Star Wars: Galaxy of Heroes появились «Рыцари Старой Республики»
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В Star Wars: Galaxy of Heroes появились «Рыцари Старой Республики» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В мобильной Star Wars: Galaxy of Heroes от Electronic Arts появились настоящие легенды — Бастила Шан и Джоли Биндо из Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.
Обоих участников сюжетной линии «Рыцарей Старой Республики» добавили в мобильный проект в честь недавней годовщины классики канадских разработчиков — 15 июля KotOR исполнилось 15 лет. Оба героя уже доступны для разблокировки и могут присоединиться к отряду игрока.
Стоит отметить, что появление Бастилы и Джоли не означает, что Disney сделала персонажей частью нового канона «Звёздных войн». Хоть элементы «Старой Республики» и планомерно проникают в новую вселенную, самые известные элементы эпохи всё ещё остаются под пометкой «Легенды».
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