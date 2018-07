В Star Wars: Galaxy of Heroes появились «Рыцари Старой Республики»

В мобильной Star Wars: Galaxy of Heroes от Electronic Arts появились настоящие легенды — Бастила Шан и Джоли Биндо из Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.

Обоих участников сюжетной линии «Рыцарей Старой Республики» добавили в мобильный проект в честь недавней годовщины классики канадских разработчиков — 15 июля KotOR исполнилось 15 лет. Оба героя уже доступны для разблокировки и могут присоединиться к отряду игрока.