В Star Wars: Galaxy of Heroes появились «Рыцари Старой Республики» 

В мобильной Star Wars: Galaxy of Heroes от Electronic Arts появились настоящие легенды — Бастила Шан и Джоли Биндо из Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.
Обоих участников сюжетной линии «Рыцарей Старой Республики» добавили в мобильный проект в честь недавней годовщины классики канадских разработчиков — 15 июля KotOR исполнилось 15 лет. Оба героя уже доступны для разблокировки и могут присоединиться к отряду игрока.
Стоит отметить, что появление Бастилы и Джоли не означает, что Disney сделала персонажей частью нового канона «Звёздных войн». Хоть элементы «Старой Республики» и планомерно проникают в новую вселенную, самые известные элементы эпохи всё ещё остаются под пометкой «Легенды».