В Национальном парке Вьетнама запретили кататься на слонах

Туристы, приехавшие в Национальный парк Йок Дон, теперь не смогут покататься на слонах по причине подписанного руководством объекта и зоозащитниками соответствующего соглашения. В поддержку истязаемых животных парка выступили представители различных фондов, занимающихся защитой прав зверей.

Теперь фонд «Животные Азии», в рамках достигнутых договоренностей, предоставит грант в размере 65 тысяч долларов, сообщает издание Vietnam Net. В Йок Доне будет разработана принципиально новая модель туризма, на реализацию которой потребуется приблизительно пять лет. Если данный проект окупится, его смогут перенять другие регионы страны, в которых также для развлечения туристов жестоким образом эксплуатируются слоны.