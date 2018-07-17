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В Национальном парке Вьетнама запретили кататься на слонах
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В Национальном парке Вьетнама запретили кататься на слонах 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Туристы, приехавшие в Национальный парк Йок Дон, теперь не смогут покататься на слонах по причине подписанного руководством объекта и зоозащитниками соответствующего соглашения. В поддержку истязаемых животных парка выступили представители различных фондов, занимающихся защитой прав зверей.
Теперь фонд «Животные Азии», в рамках достигнутых договоренностей, предоставит грант в размере 65 тысяч долларов, сообщает издание Vietnam Net. В Йок Доне будет разработана принципиально новая модель туризма, на реализацию которой потребуется приблизительно пять лет. Если данный проект окупится, его смогут перенять другие регионы страны, в которых также для развлечения туристов жестоким образом эксплуатируются слоны.
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