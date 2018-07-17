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«Введение НДС для иностранных интернет-магазинов — правильное решение»
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«Введение НДС для иностранных интернет-магазинов — правильное решение» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Данная мера обусловлена разным положением российских и зарубежных интернет-магазинов. Теоретически сделать равное фискальное бремя — правильное решение, и тут никаких вопросов быть не может. Все это признают, это международный консенсус. То, что можно обсуждать — это вопросы администрирования. Тут могут быть разные подходы.
Правильнее балансировать систему НДС, чем вводить какой-то специальный платеж. В любом случае платеж должен взыскиваться таким образом, чтобы физическое лицо вообще не поняло, что с него что-то взяли. Скорее всего, платить должен интернет-агрегатор, потому что трансграничная интернет-торговля физическими товарами устроена так, что продавцов очень много, их могут быть десятки тысяч, поставить всех на учет очень сложно. Агрегаторы их всех объединяют, и повесить на них обязательства, наверное, реально, но нужно проработать массу сложных технических и правовых вопросов. С бухты-барахты это делать невозможно.
При введении НДС не обязательно заставлять компании делать представительство в России, может быть онлайн-регистрация по аналогии с „налогом на Google“, то есть на цифровые услуги. Компания регистрируется на сайте ФНС и взаимодействует удаленно. Но отрасль торговли товарами сложнее, чем торговля цифровыми услугами, поскольку в ней больше игроков и сложнее взаимоотношения между ними. Там линейные отношения — Google и конечный потребитель, а тут Amazon, конечный продавец, оператор платежей, экспресс-перевозчик. То есть схема логистических и финансовых потоков и перехода права собственности значительно сложнее. Возможно, стоит ввести добровольную регистрацию: в таком случае те, кто отказался от нее, будут платить пошлину на таможне, и их товары будут двигаться медленнее.
Доля российской интернет-торговли вряд ли вырастет от выравнивания фискального бремени. НДС не станет главной составляющей цены, которую мы видим на иностранных интернет-площадках, там важнее маркетинг. К тому же цена на товары, которые мы заказываем, не зависит от спроса, это не товары первой необходимости. Но может появиться административный барьер, который просто закроет иностранных интернет-продавцов для России. В этом случае доля российских интернет магазинов вырастет, но это будет плохо с точки зрения отрасли в целом. Крупные зарубежные игроки интернет-торговли — это корпорации, действующие на более высоком уровне инфраструктуры, развития бизнес-процессов, логистики, информационных систем, сайтов, работы с потребителем, ассортимента товаров. Все-таки, когда в отрасли есть более сильные игроки и здоровая конкуренция, это позитивно сказывается на всей отрасли. А если мы искусственно отсекаем более развитых, в долгосрочной перспективе это нехорошо».
Фото: Pixabay
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