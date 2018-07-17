Количество кибератак в Москве выросло в 10 раз во время ЧМ-2018

Глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев заявил, что количество кибератак на московские информационные системы увеличилось в десять раз во время проведения чемпионата мира по футболу и составило почти 40 тысяч попыток в сутки. Об этом передает Агентство «Москва»

"Если в обычный день пытаются взломать систему около четырех тысяч раз, то во время чемпионата было почти 40 тысяч раз в сутки", — рассказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума — 2018.