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DiDi и Booking заключили договор о стратегическом сотрудничестве в области индивидуализированных путешествий
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DiDi и Booking заключили договор о стратегическом сотрудничестве в области индивидуализированных путешествий 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Ведущая китайская компания по вызову такси Didi Chuxing подписала договор о стратегическом партнерстве с глобальным онлайн-агентством путешествий Booking Holdings в целях предоставления пользователям более полного и персонализированного опыта путешествий. Об этом сообщила во вторник компания Didi.
В рамках сотрудничества бренды Booking получат возможность предлагать автоуслуги по требованию, предоставляемые Didi через приложения компании. Пользователи Didi, в свою очередь, смогут бронировать отели через сайты Booking.com или Agoda.com.
Холдинг Booking также инвестировал 500 млн долларов США в Didi.
Booking имеет партнеров и пользователей в более чем 200 странах и регионах мира. Услуги холдинга доступны через такие крупнейшие платформы, как Booking.com, Agoda.com и Priceline.com. Didi обслуживает более 550 млн своих клиентов в Китае, Южной Америке, Австралии и Японии.
"Мы с нетерпением ждем безупречного согласования всех этапов путешествия и улучшения опыта путешественников посредством сотрудничества в сфере инноваций с брендами Booking по продуктам, технологиям и рыночному развитию", — отметил вице-президент по стратегии Didi Chuxing Стивен Чжу. -0-
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