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На полигоне Камхуд завершился дружеский чемпионат снайперов российской военной базы в Ереване и Вооруженных сил Армении
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На полигоне Камхуд завершился дружеский чемпионат снайперов российской военной базы в Ереване и Вооруженных сил Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие состязались в поражении мишеней с первого выстрела (без пристрелочного) с огневых позиций, замаскированных с применением подручных средств, а также на открытой местности без естественных укрытий.
На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы в Ереване завершился дружеский чемпионат по тактико-специальной подготовке снайперов соединения и Вооруженных сил Армении.
Военнослужащие состязались в поражении мишеней с первого выстрела (без пристрелочного) с огневых позиций, замаскированных с применением подручных средств, а также на открытой местности без естественных укрытий. Особое внимание также уделялось вопросам скрытного передвижения на поле боя и баллистическим условиям ведения огня в высокогорье.
В ходе стрельб снайперы поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, вели тактические снайперские дуэли, отрабатывали действия снайперских пар.
Завершились состязания сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающих в себя задания по тактической, специальной и огневой подготовке. Все участники получили положительные оценки.
По результатам соревнований лучшие снайперы России и Армении в сентябре примут участие в чемпионате, проводимом по условиям конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж».
В полевых снайперских состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих, среди которых как опытные снайперы, так и начинающие — военнослужащие по призыву, недавно назначенные на должности снайперов.
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