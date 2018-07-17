На полигоне Камхуд завершился дружеский чемпионат снайперов российской военной базы в Ереване и Вооруженных сил Армении

Военнослужащие состязались в поражении мишеней с первого выстрела (без пристрелочного) с огневых позиций, замаскированных с применением подручных средств, а также на открытой местности без естественных укрытий.

На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы в Ереване завершился дружеский чемпионат по тактико-специальной подготовке снайперов соединения и Вооруженных сил Армении

Военнослужащие состязались в поражении мишеней с первого выстрела (без пристрелочного) с огневых позиций, замаскированных с применением подручных средств, а также на открытой местности без естественных укрытий. Особое внимание также уделялось вопросам скрытного передвижения на поле боя и баллистическим условиям ведения огня в высокогорье.

В ходе стрельб снайперы поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, вели тактические снайперские дуэли, отрабатывали действия снайперских пар.

Завершились состязания сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающих в себя задания по тактической, специальной и огневой подготовке. Все участники получили положительные оценки.

По результатам соревнований лучшие снайперы России и Армении в сентябре примут участие в чемпионате, проводимом по условиям конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж».

В полевых снайперских состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих, среди которых как опытные снайперы, так и начинающие — военнослужащие по призыву, недавно назначенные на должности снайперов.