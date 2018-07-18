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Сотрудникам Архангельского ЦБК повысят заработную плату на 5 процентов
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Сотрудникам Архангельского ЦБК повысят заработную плату на 5 процентов 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
С 1 августа 2018 года сотрудники Архангельского ЦБК будут получать повышенную на 5 процентов заработную плату.
Такое решение было принято единогласно на Совете директоров АО «Архангельский ЦБК». Будут повышены действующие тарифные ставки и оклады рабочих, специалистов, служащих и руководителей во всех структурных подразделениях комбината.
«Повышение оплаты труда связано с хорошими результатами деятельности АЦБК по итогам первого полугодия текущего года: выполнением плана производственной программы, высокой оценкой акционерами работы в области охраны труда и экологических программ, а также успешной реализацией второго этапа инвестиционной программы комбината», — прокомментировал это решение Председатель Совета директор комбината Хайнц Циннер.
Член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак подчеркнул неизменность социальной политики комбината, главным активом которого является персонал, а основными направлениями — поддержание достойного уровня заработной платы и социальной защищённости каждого работника АЦБК.
Справка
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.
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