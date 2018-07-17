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С 1 августа 2018 г. на АЦБК повышается заработная плата на 5%
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С 1 августа 2018 г. на АЦБК повышается заработная плата на 5% 

ИнформУпак 1 час назад
«Повышение оплаты труда связано с хорошими результатами деятельности АЦБК по итогам первого полугодия текущего года: выполнением плана производственной программы, высокой оценкой акционерами работы в области охраны труда и экологических программ, а также успешной реализацией второго этапа инвестиционной программы комбината», — прокомментировал это решение Председатель Совета директор комбината Хайнц Циннер.
Член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак подчеркнул неизменность социальной политики комбината, главным активом которого является персонал, а основными направлениями — поддержание достойного уровня заработной платы и социальной защищённости каждого работника АЦБК.
17.07.2018 16:33:00
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