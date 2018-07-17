Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в России

Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь текущего года снизилась на 15,2 млн руб (на 0,5%) и составила 2,803 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 764 млн руб, или 27,3%, в 2016 году и ранее — 974 млн руб, или 34,7%.

Как стало известно, задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 года имелась перед 45,8 тыс. человек, из них 44% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 6% — добычи полезных ископаемых.